Sędzia Przemysław Radzik pojawił się w sądzie. Spakował swoje rzeczy i wyszedł

Przemysław Radzik odwołany przez Adama Bodnara

Sędzia Przemysław Radzik - podobnie jak prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Mateusz Bartoszek i wiceprezes Sylwia Dembska - został na początku stycznia odwołany z pełnionych funkcji przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara . Wraz z odwołaniem sędziego Radzika została mu jednocześnie cofnięta delegacja do poznańskiego sądu.

A to oznacza, że formalnie wrócił do orzekania w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Automatycznie "spadły" mu zatem wyznaczone wcześniej wokandy w Poznaniu.

Ministerstwo Sprawiedliwości podało, że w odniesieniu do Przemysława Radzika wniosek został umotywowany faktem, że pełnienie przez niego funkcji wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu "nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości".

Kariera Przemysława Radzika

Sędzia Przemysław Radzik w latach 1999-2005 był prokuratorem w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze. W 2005 roku został sędzią Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim. Orzekał tam do 2018 roku.

W 2018 roku ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powołał go na zastępcę rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Od stycznia 2019 roku Radzik orzekał w Sądzie Okręgowym w Warszawie na podstawie delegacji na czas nieokreślony. Pod koniec 2020 roku objął funkcję wiceprezesa tego sądu do spraw karnych. Później trafił do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, od lipca 2022 był jego wiceprezesem.