W zoo narodził się sambar kropkowany. Na świecie jest ich zaledwie 700

W poznańskim Nowym Zoo urodził się sambar kropkowany. To przedstawiciel zagrożonego gatunku, który na wolności żyje na filipińskich wyspach.

Sambar kropkowany zwany był jeszcze do niedawna jeleniem Alfreda, przyszedł na świat w poniedziałek rano. "Maluch jest bardzo energiczny, pije mleko, podglądamy go za pomocą ukrytej kamery" - napisało poznańskie zoo.

Na razie opiekunowie tego gatunku nie zaglądają do środka, by nie niepokoić młodej mamy i jej dziecka.

Zamieszkują dwie wyspy

Jego narodziny to ważne wydarzenie. Sambar kropkowany to jeden z najrzadszych ssaków na świecie. W naturze występuje on na wyspach Negros i Panay w Filipinach. Jego populację szacuje się na około 700 osobników. Jest ona zagrożona ze względu na intensywne polowania oraz wylesianie terenów.