Mieli pomylić kickboksera z podejrzanym i go pobić. Sąd uchylił wyroki skazujące policyjnych antyterrorystów

We wtorek Sąd Okręgowy w Poznaniu uchylił te wyroki. - Sprawa przeciwko oskarżonym przekazana została Sądowi Rejonowemu Poznań – Grunwald i Jeżyce do ponownego rozpoznania – poinformowała Katarzyna Błaszczak, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Pobicie podczas mistrzostw

To oni interweniowali po bójce w jednym z poznańskich klubów, gdzie pobici zostali funkcjonariusze w cywilu. Dzień później doszło do zatrzymań osób podejrzanych o pobicie. Wśród nich znalazł się właśnie 29-letni wówczas Łukasz Rafałko.

- Miałem jechać do znajomego na grilla. Nie dojechałem. Wsiadłem do samochodu, opuściłem szyby, bo było gorąco i nagle zajechał mi drogę samochód. Wyszło z niego kilka osób, krzycząc do mnie: "Gaś silnik, policja!". Byłem cały zestresowany, nie wiedziałem, o co chodzi - opowiadał w 2013 roku Łukasz Rafałko o wydarzeniach, które rozegrały się na osiedlu Hetmańskim w Poznaniu.