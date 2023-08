Rowerzystka potrąciła niedowidzącą nastolatkę, potem ją zaatakowała. Jest wyrok

Do zdarzenia doszło 12 maja zeszłego roku. Około godz. 8:30 na skrzyżowaniu ulic św. Jerzego i Wierzbięcice doszło do potrącenia rowerem idącej chodnikiem niedowidzącej 16-latki. - Samo zdarzenie nie wyglądało groźnie. Najbardziej bulwersujące było to, co stało się bezpośrednio po nim - oceniła w wypowiedzi dla TVN24 podinspektor Iwona Liszczyńska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.