"Ryjek", najstarszy w Polsce autobus szynowy, wróci na tory

Najstarsza w kraju sprawna lokomotywa parowa i najstarszy autobus szynowy - to dwa z kilku najnowszych nabytków Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Poznaniu. Kiedy i gdzie będzie można się nimi przejechać?

"Każdy chętny nadal będzie mógł przejechać się wąskotorówką"

Dotychczasowym właścicielem pojazdów był Poznański Klub Modelarzy Kolejowych (PKMK). Jego prezes Ryszard Pyssa wyjaśnił, że klub pozyskiwał tabor z całego kraju m.in. z myślą o stworzeniu skansenu wąskotorówek. - Jednak z biegiem czasu klub przeprofilował swoją działalność, koncentrując się na modelarstwie i tworzeniu makiet. Ubywało również ludzi, którzy mieli czas i serce, aby poświęcić się taborowi i szukaniu środków na konieczne naprawy – przyznał Pyssa. Dodał, że o zgromadzony przez klub tabor upominało się kilka firm, ale zarządowi zależało, aby pojazdy pozostały w Poznaniu. - Z tego względu ucieszyła nas możliwość przekazania go spółce MPK Poznań, która nie tylko zadba o prawidłowy stan techniczny pojazdów, ale też będzie go eksploatowała. Co bardzo ważne, tabor pozostanie ozdobą Maltanki, stanowiąc niezwykłą atrakcję turystyczną dla wszystkich odwiedzających – zaznaczył. Prezes zarządu MPK Poznań Wojciech Tulibacki podkreślił, że zarówno przewoźnikowi, jak i PKMK zależy na uratowaniu taboru wąskotorowego jako "dziedzictwa kolei". - Dzięki temu nasze dzieci nie będą oglądały kolejek wąskotorowych wyłącznie w skansenach. Każdy chętny nadal będzie mógł przejechać się wąskotorówką, zobaczyć zmieniający się za oknem krajobraz, wsłuchać w stukot kół oraz dźwięk gwizdawek – podkreślił.