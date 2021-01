Szczepienia w poznańskim szpitalu tymczasowym. "Jutro planujemy zaszczepić 600 osób, w czwartek już 900 "

"Jesteśmy dobrej myśli"

W pawilonie 5a stoi obecnie siedem gabinetów, które zajmują lekarze kwalifikujący do szczepień. Po krótkiej rozmowie z pacjentem kierują go kolejnego boksu, gdzie pielęgniarka podaje przygotowaną dawkę szczepionki. Wszystko trwa zaledwie kilka minut. Po zastrzyku wolontariusze kierują pacjentów do poczekalni. Jeśli po upływie 15 minut nie dzieje się nic niepokojącego, zaszczepieni mogą wracać do domu.