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Poznań

Kobieta oblana płynem do udrażniania rur i zabita nożem. Ruszył proces męża

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Oskarżony o zabójstwo w Koziegłowach
Ruszył proces w sprawie zabójstwa 51-latki w Koziegłowach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Prokuratura nie ma wątpliwości - to Roman R. oblał żonę żrącą substancją i zabił ją przed blokiem w Koziegłowach. Rok po tych tragicznych zdarzeniach, przed poznańskim sądem ruszył proces mężczyzny. Na sali sądowej Roman R. już nie przyznał się do zabójstwa. - Taka została przyjęta linia obrony i przy tym pozostajemy - przekazał jego obrońca.

W czwartek przed Sądem Okręgowym w Poznaniu ruszył proces w sprawie zabójstwa 51-latki w Koziegłowach (Wielkopolska).

Podczas posiedzenia sądu oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i z motywacji zasługującej na szczególne potępienie - Roman R. - przekazał, że nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. To znacząca zmiana jego stanowiska.

- Taka została przyjęta linia obrony i przy tym pozostajemy, że obecnie klient nie przyznaje się do winy i odmawia składania wyjaśnień - powiedział obrońca R. Jędrzej Libera.

Oskarżony o zabójstwo w Koziegłowach
Oskarżony o zabójstwo w Koziegłowach
Źródło zdjęcia: TVN24

Jak odnosi się do tego prokuratura? - W ocenie prokuratury dzisiejsze wyjaśnienia oskarżonego stanowią jedynie linię jego obrony, mając na celu ograniczenie odpowiedzialności karnej albo zmniejszenie być może rekordu w tej sprawie - skomentowała Kinga Kobierska z Prokuratury Rejonowej Poznań Nowe Miasto.

Przypomniała również, że podczas postępowania śledczy zgromadzili szereg dowodów, które potwierdzały sprawstwo oskarżonego. - Byli to bezpośredni świadkowie, nagrania z monitoringu, ale też szereg ekspertyz sądowych na przykład z dziedziny genetyki sądowej, biologii, czy z zakresu medycyny sądowej, które potwierdzały, że oskarżony czynu dokonał - dodała.

Do zabójstwa doszło w Koziegłowach
Do zabójstwa doszło w Koziegłowach
Źródło zdjęcia: Klaudia Stefens / TVN24 Poznań

Gdy wychodziła do pracy, on już czekał

Do tej zbrodni doszło 5 maja 2025 roku na osiedlu Leśnym. Jak ustalili śledczy, mężczyzna czekał na swoją ofiarę przed blokiem i zaatakował 51-latkę wcześnie rano - chwilę po tym, jak wyszła z budynku.

- Pokrzywdzona wyszła do pracy z mieszkania około 4.50. Przed budynkiem czekał na nią jej mąż. Roman R. oblał jej twarz i szyję żrącą substancją - płynem do udrożniania rur. Kobieta próbowała się bronić, ale kiedy w bólu skuliła się i zakryła twarz rękoma napastnik wbił w jej plecy nóż. Potem dwukrotnie przeciągnął nożem po szyi pokrzywdzonej - przypomniał przebieg zdarzeń prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Kobieta zmarła na miejscu. 

Mężczyzna po zabójstwie żony zrobił jej zdjęcie, po czym wysłał je swojej matce i synowi. Po wszystkim zawiadomił o zabójstwie służby. Był trzeźwy i nie był pod wpływem narkotyków.

Byli w trakcie rozwodu, spierali się

Małżeństwo z Ukrainy było w trakcie rozwodu. Roman R. za wcześniejsze znęcanie fizyczne i psychiczne miał orzeczony zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej i musiał wyprowadzić się z mieszkania. Do znęcania się dochodziło w latach 2019-2021. - Prawomocny wyrok zapadł w 2024 roku - mówił Wawrzyniak.

Mężczyzna stosował się do tych zakazów, choć się z nimi nie zgadzał. - Nie potrafił przeżyć, że pokrzywdzona przebywa w ich mieszkaniu, gdy on musiał je opuścić. Nie mógł też pogodzić się z tym, że kobieta jest w stanie samodzielnie się utrzymać - wyjaśnia prokurator Wawrzyniak.

Śledztwo wykazało, że para spierała się w kwestii podziału majątku

Roman R. po zatrzymaniu przyznał się do zabójstwa. W swoich zeznaniach wyjaśnił, że dwa tygodnie przed zdarzeniem kupił nóż. Przed blok wziął ze sobą sodę kaustyczną do udrożniania rur, by uniemożliwić kobiecie obronę. 

- 59-latkowi oskarżonemu o brutalne zabójstwo, popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie - z chęci utrzymania własności mieszkania - oraz złamanie zakazu kontaktowania i zbliżania do pokrzywdzonej grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 15 lat albo kara dożywotniego pozbawienia wolności - podaje prokurator.

Roman R. cały czas przebywa w areszcie śledczym.

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Tagi:
ProkuraturaSądZabójstwo
Aleksandra Arendt-Czekała
Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
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