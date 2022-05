Zwrócił im uwagę, rzucili się na niego z pięściami. Rusza proces w sprawie pobicia kierowcy autobusu

Pili alkohol, byli głośni i wulgarni. Postanowił zwrócić im uwagę. Kiedy to zrobił, zaczęli okładać go pięściami. Ciężko pobity kierowca MPK Poznań trafił do szpitala. Do pracy wrócił dopiero po trzech miesiącach. W poznańskim sądzie rusza dziś proces dwóch mężczyzn oskarżonych o chuligańskie pobicie. Grożą im trzy lata więzienia.