Ofiary typowali po imionach. Policja rozbiła szajkę oszukującą "na policjanta"

Wszystko zaczęło się na początku kwietnia tego roku. - Do małżeństwa mieszkającego na poznańskim Grunwaldzie zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Opowiedział starszym ludziom historyjkę, że są oni na celowniku grupy przestępczej. Był na tyle przekonujący, że nakłonił seniorów do zlikwidowania lokaty oszczędnościowej w banku. - wyjaśnia Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Mężczyzna skłonił ich także do przekazania całej biżuterii i kosztowności, jakie mieli w domu. Przekonywał, że przekazanie pieniędzy i złota do policyjnego depozytu jest bezpieczne. W ten sposób para straciła wszystkie oszczędności życia.

Trop wiódł na Pragę

- Sprawą zajęli się natychmiast policjanci z miejscowego komisariatu i z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Sprawę zaczęli także analizować policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. I to oni wpadli na pierwsze tropy. A wiodły one do Warszawy - tłumaczy Borowiak.