Półtorametrowy pyton pełzał nocą po ulicy

Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek na poznańskiej Wildzie. - O godzinie 1 otrzymaliśmy informację, że przy ulicy Różanej pod budynkiem pełza sobie wąż i to dosyć pokaźnych rozmiarów - mówi Przemysław Piwecki z poznańskiej straży miejskiej .

Wyłapali go i przekazali w odpowiednie ręce

- Nie mieli oni żadnego sprzętu do wyłapywania zwierząt, sprzętu ochronnego, nie przechodzili też specjalistycznego szkolenia z wyłapywania zwierząt. Po kilku próbach udało im się umieścić węża w plastikowym kontenerze do transportu niewielkich zwierząt - tłumaczy Piwecki.

Okazało się, że to wąż z rodziny pytonów. Nie stanowił on zagrożenia dla ludzi. - Wąż został przekazany do ekopatrolu. W poniedziałek zostanie przewieziony do wolontariusza, który czasowo będzie się nim opiekował. Ten mężczyzna współpracuje ze Strażą Ochrony Zwierząt i ma odpowiednie dla takich gadów terraria - wyjaśnia Piwecki.