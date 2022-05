Rowerzystka potrąciła niedowidzącą nastolatkę. Potem, zamiast jej pomóc, zaatakowała

45-letnia kobieta jest podejrzana o to, że najpierw potrąciła na chodniku 16-letnią dziewczynę, a następnie zaatakowała niedowidzącą nastolatkę, szarpiąc ją za włosy, wyzywając i popychając. Rowerzystka została zatrzymana, usłyszała zarzut.

Jak przekazują poznańscy policjanci, około godz. 8.30 w czwartek 12 maja na skrzyżowaniu ulic św. Jerzego i Wierzbięcice doszło do potrącenia rowerem idącej chodnikiem niedowidzącej 16-latki. - Samo zdarzenie nie wyglądało groźnie. Najbardziej bulwersujące było to, co stało się bezpośrednio po tym zdarzeniu – ocenia w wypowiedzi dla TVN24 podinspektor Iwona Liszczyńska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.