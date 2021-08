Zderzenie dwóch tramwajów. Motorniczy musiał przejść operację

Do wypadku doszło w czwartek o godzinie 11:45 na rondzie Starołęka w Poznaniu. Zderzyły się dwa tramwaje linii 7 i 12. Jeden z nich stał na przystanku, drugi właśnie się do niego zbliżał. Początkowo służby informowały o tym, że w wypadku poszkodowanych zostało kilkanaście osób. Jednak liczba ta bardzo szybko wzrosła. Bilans poszkodowanych - przekazywany przez służby ratownicze - to 31 osób - 29 z nich zostało przetransportowanych do kilku poznańskich szpitali, a także do placówki w podpoznańskim Puszczykowie.