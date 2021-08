Zderzenie dwóch tramwajów. 31 osób poszkodowanych

W czwartek przed południem przy rondzie Starołęka w Poznaniu doszło do zderzenia dwóch tramwajów. - Około godziny 11.45 zderzyły się pojazdy linii numer 7 i 12. Na tą chwilę wiemy, że poszkodowanych jest 31 osób. Wśród nich są osoby ciężko i lekko ranne. Wszystkim jest udzielana pomoc. Są oni zabrani do szpitala na badania – mówiła TVN24 Marta Mróz z poznańskiej policji.

Początkowo służby informowały o tym, że w wypadku poszkodowanych zostało kilkanaście osób. Jednak liczba ta bardzo szybko wzrosła. Bilans poszkodowanych - przekazywany przez służby ratownicze - to 31 osób. Większość została przetransportowana do szpitali.

"Trzy osoby zakwalifikowano jako stan ciężki"

- Pierwszy zespół, który dotarł, na bieżąco relacjonował to, co się dzieje, i poprosił o pomoc. Ostatecznie na miejscu zaangażowano siedem zespołów. Wdrożono również procedurą dotyczącą zdarzeń masowych. Wszystkie szpitale zostały poinformowane o tej sytuacji - poinformował TVN24 Jakub Wakuluk z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Poszkodowanym udzielano pomocy w autobusie podstawionym przez MPK. Jeśli ktoś wymagał hospitalizacji, to taka osoba była transportowano karetką w asyście policji do szpitala. - Trzy osoby zakwalifikowano jako stan ciężki. Wśród nich jest motorniczy tramwaju. Był przytomny, ma uraz kręgosłupa, ale mężczyzna miał czucie w kończynach dolnych, więc mamy nadzieję, że to nic poważniejszego. U reszty poszkodowanych mamy do czynienia głównie ze złamaniami kończyn - wskazywał Wakuluk.