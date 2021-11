Nie miał maseczki, szarpał strażnika. Był poszukiwany

czytaj dalej

Indeks cen żywności na świecie w październiku wzrósł do 133,2 punktu ze 129,2 punktu we wrześniu i jest na poziomie najwyższym od lipca 2011 roku - wynika z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO). To trzeci miesiąc z rzędu wzrostów.