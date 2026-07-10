Poznań Spłonęło pięć aut. Policja o podpalaczach: to chłopcy w wieku od ośmiu do 12 lat Filip Czekała |

Poznań. Spłonęły samochody, policjanci o podpalaczach: to chłopcy w wieku od ośmiu do 12 lat Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP Poznań

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We wtorek około godziny 16 w ogniu stanęły samochody zaparkowane na placu wieży ciśnień przy ulicy Roboczej w Poznaniu. Strażacy szybko opanowali pożar, nikomu nic się nie stało. Spłonęło pięć samochodów.

Na miejsce zostali skierowani śledczy z Komisariatu Policji Poznań - Wilda. - Przeprowadzono na miejscu oględziny miejsca zdarzenia, przy w których udział miał swój biegły z zakresu pożarnictwa. Szybko ustalono, że było to podpalenie. Ogień podłożono pod jedno auto, od niego zajęły się kolejne - mówi podkomisarz Łukasz Paterski, rzecznik prasowy policji w Poznaniu.

Auta stały koło siebie Źródło zdjęcia: KMP Poznań

Chłopcy w wieku od ośmiu do 12 lat

Policjanci zabezpieczyli monitoring z miejsca zdarzenia i zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na wytypowanie wszystkich uczestników tego zdarzenia. Według ich ustaleń, za podpalenie odpowiada pięciu chłopców w wieku od ośmiu do 12 lat. Wszyscy są obywatelami Ukrainy.

Spalone samochody na Wildzie Źródło zdjęcia: KMP Poznań

W komisariacie z udziałem nieletnich przeprowadzono niezbędne czynności. Po ich zakończeniu wszyscy zostali przekazani pod opiekę rodziców i opiekunów

Od podpalonego auta zajęly się kolejne Źródło zdjęcia: KMP Poznań

Zgromadzony materiał trafi do sądu rodzinnego. Sprawa będzie rozpatrywana pod kątem przejawów demoralizacji.

- Z uwagi na wiek chłopców odpowiedzialność finansową poniosą rodzice. Sąd może wykorzystać środki wychowawcze, jakimi są: upomnienie, nadzór kuratorski czy umieszczenie w ośrodku wychowawczym - mówi Paterski.

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