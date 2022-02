Okuliści wzięli urlop i jako wolontariusze lecą do Afryki. Będą przywracać wzrok najbiedniejszym pacjentom

Grupa polskich okulistów wyruszy do Kamerunu i Republiki Środkowoafrykańskiej, by pomóc osobom, które utraciły wzrok na skutek chorób i urazów. Wolontariusze chcą pomóc najbiedniejszym pacjentom, którzy nawet nie marzyli, że jeszcze zobaczą swoich bliskich. Akcję organizuje poznańska Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio".

Spakowali już sprzęt, który zwykle jest na wyposażeniu gabinetu lekarskiego, a we wtorek ruszą w podróż do Kamerunu i Republiki Środkowoafrykańskiej. Po raz czwarty grupa polskich okulistów wybiera się do Afryki, by pomóc osobom, które straciły wzrok.