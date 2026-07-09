Poznań Utajnili obrady komisji w sprawie zarobków w miejskich spółkach. Sąd: nie było odpowiedniego uzasadnienia Filip Czekała |

Utajnili obrady komisji w sprawie zarobków w miejskich spółkach. Sąd wydał wyrok Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Sprawa dotyczy posiedzenia komisji rewizyjnej z 19 marca, podczas którego radni mieli analizować wynagrodzenia zarządów miejskich spółek oraz sposób realizacji celów zarządczych, na podstawie których członkom zarządu wypłacane są premie.

Zdecydowano wówczas o wyłączeniu jawności części posiedzenia. - Będziemy omawiali cele zarządcze spółek. Według ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń i linii orzeczniczej sądów, może to stanowić tajemnicę spółki - wyjaśniał tvn24.pl Zbigniew Czerwiński, radny Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący komisji.

Zbigniew Czerwiński o zarobkach w poznańskich spółkach Źródło: TVN24

Mieszkaniec miasta, a zarazem członek Partii Razem, Mateusz Jarczyński, zaskarżył tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Do postępowania przyłączyła się Sieć Obywatelska Watchdog Polska, wnosząc o dopuszczenie do sprawy oraz uwzględnienie skargi.

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"To jest bardzo przykry precedens"

- Wszystkie komisje są jawne, nie ma prawnej możliwości, żeby taką komisję utajnić. To jest bardzo przykry precedens. Cele zarządcze spółek miejskich, które były przedmiotem dyskusji na tym posiedzeniu komisji, owszem są tajemnicą przedsiębiorstw, ale przedsiębiorstw, które rzeczywiście realnie konkurują na rynku. Ciężko moim zdaniem uznać, że Aquanet [spółka wodociągowa - dop. red.], Zarząd Transportu Miejskiego, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne czy inne spółki miejskie, nawet Międzynarodowe Targi Poznańskie faktycznie mają jakąkolwiek konkurencję na rynku. Moim zdaniem przewodniczący chciał troszeczkę pójść na łatwiznę i utajnił tę komisję wbrew prawu - mówił przed rozprawą Jarczyński w rozmowie z tvn24.pl.

Działacz partii Razem powtórzył to w sądzie. - To jest w mojej ocenie duży ubytek dla społeczeństwa obywatelskiego, dla jawności sprawowania władzy przez organy publiczne. Każdy taki precedens, na który się godzimy pod różnymi pretekstami wyłączania naszej władzy z jawności, jest przyczółkiem do tego, żeby to nasze obywatelskie prawo do obserwowania działań władzy ograniczać. Ja się na to nie zgadzam - podkreślał.

Mateusz Jarczyński w sądzie Źródło zdjęcia: TVN24

Dodał, że mieszkańcy mają prawo wiedzieć zarówno, jak się kształtują wynagrodzenia kierownictwa spółek miejskich, ale też jakie są cele zarządcze, od których ich wynagrodzenie jest zależne.

Bar­tosz Kir­sch­ke, pełnomocnik rady miasta, przekonywał, że ujawnienie zadań, strategii i wieloletnich planów spółek oraz danych dotyczących konkretnych pracowników pogorszyłoby sytuację negocjacyjną miasta i jego spółek w kontaktach z kontrahentami. - Owszem, niektóre spółki miejskie nie mają tego naturalnego konkurenta, ale to nie chodzi tylko o konkurowanie z innymi spółkami dostarczającymi usługi transportowe, wodociągowe czy wodne, ale również o zamawianie przez miasto i te spółki usług w obrębie miasta z innymi podmiotami, podwykonawcami czy podmiotami świadczącymi usługi - wyjaśniał.

Dopytywany przez sąd potwierdził, że na posiedzeniu komisji, na którym wyłączono jawność, omawiana była także kwestia samych wysokości wynagrodzeń w spółkach.

Działacz partii Razem sprzeciwiał się utajnieniu obrad komisji Źródło zdjęcia: TVN24

Sąd: nie przedstawiono odpowiedniego uzasadnienia

Wojewódzki Sąd Administracyjny częściowo uwzględnił skargę Jarczyńskiego. Stwierdził "bezskuteczność czynności przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Miasta Poznania w zakresie, w jakim wyłączył jawność posiedzenia komisji rewizyjnej ponad cele zarządcze w poszczególnych spółkach na poszczególne lata wraz z analizą ich uzasadnienia", jednocześnie oddalił skargę w pozostałym zakresie.

- Zasadny był ten podstawowy zarzut i argumentacja skargi, że podczas posiedzenia komisji w dniu 19 marca 2026 roku nie przedstawiono odpowiedniego uzasadnienia na to, by w takim zakresie wyłączyć te obrady - uzasadniał sędzia Jacek Rejman.

Jak podkreślił, poprzez wyproszenie publiczności z całej części posiedzenia bez odpowiedniego uzasadnienia, wyłączono również jawność posiedzenia w zakresie omówienia wynagrodzeń w spółkach miejskich.

Sąd uznał skargę za częściowo zasadną Źródło zdjęcia: TVN24

Orzeczenie nie jest prawomocne. Strony mają 30 dni na złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pełnomocnik rady miasta pospiesznie opuścił budynek sądu. Nie chciał komentować wyroku. Jak przekazał, decyzję o ewentualnej skardze kasacyjnej podejmie po otrzymaniu uzasadnienia.

Mateusz Jarczyński z wyroku był umiarkowanie zadowolony. - My po prostu powinniśmy móc na tym posiedzeniu być i tej części wysłuchać - mówił po wyjściu z sali.

Jednocześnie zwrócił uwagę, że zgodnie z orzeczeniem sądu, spółki mają prawo utajnić swoje cele zarządcze, co - jego zdaniem - nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem. - Pytanie, czy te spółki miejskie z tego prawa powinny korzystać - mówił.

Jak dodał, "jeśli chcemy naprawdę przeanalizować, czy te ogromnie wysokie zarobki zarządców naszych spółek miejskich miały sens", to jawność w tych kwestiach powinna zostać wprowadzona. - Przypomnę, że te zarobki odbiegały od wszelkich standardów w naszym kraju i były kilkukrotnie wyższe zarobki niż w spółkach w innych miastach, zajmujących się dokładnie tym samym - zakończył.

Pozwał miasto za utajnienie posiedzenia komisji poświęconej zarobkom w spółkach. Komentuje wyrok Źródło: TVN24

Poznańskie eldorado

Jak ujawniliśmy w maju, w żadnym innym dużym mieście w Polsce w spółkach komunalnych nie płaci się tak dobrze jak w Poznaniu. Rekordzista tylko w rok zarobił ponad milion złotych. Premie roczne na poziomie 200 tysięcy złotych to norma, a zdarzają się i takie powyżej 300 tysięcy.

Liderem na liście najlepiej zarabiających w 2025 roku jest prezes spółki Aquanet, głównego dostawcy wody i odbiorcy ścieków w Poznaniu oraz okolicznych gminach. Miesięcznie zarabia średnio 60 tysięcy złotych (wszystkie kwoty podajemy brutto). W sumie w 2025 roku Paweł Chudziński zarobił 1 065 734 złote, z czego 345 734 złote stanowi wysokość wynagrodzenia zmiennego, czyli premii.

Paweł Chudziński podczas briefingu, na którym ogłoszono przetarg na sprzedaż stacji pomp Źródło zdjęcia: Aquanet

Druga jest wiceprezes Aquanetu Anna Graczyk, która zarobiła 979 187 złotych (wynagrodzenie zmienne to 314 917 złotych). W spółce wodociągowej pracuje od 1995 roku, od 2018 w randze wiceprezesa.

Numerem trzy na liście najlepiej zarabiających jest były już prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tomasz Kobierski zarobił 975 614 złotych, z czego 180 594 złote stanowi premia za 2024 rok. Z funkcji został odwołany 9 września 2025 roku. Kobierski z targami był związany przez całe zawodowe życie, w latach 2007–2019 był wiceprezesem.

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Po opublikowaniu naszego raportu okazało się, że zasiadający wcześniej na fotelu wiceprezesa spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Marcin Gołek, po objęciu funkcji pierwszego zastępcy prezydenta Poznania otrzymał sowitą odprawę. Dzięki niej był czwartą najlepiej zarabiajacą osobą w samorządzie. Przez cały rok w sumie zarobił 969 905 złotych.

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