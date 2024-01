Radni przyjęli program w sprawie równości i różnorodności. Wybuchła awantura

Wszyscy mają czuć się dobrze i bezpiecznie

W programie zapisano m.in., że każda osoba ma prawo do dobrego i bezpiecznego życia, które daje zadowolenie w wymiarze fizycznym, psychicznym i społecznym, że każdy człowiek jest ważny, wartościowy, potrzebny i równy wobec prawa; ma prawo do wolności, godności, szacunku oraz bezpieczeństwa swojego i bliskich.

Radni podkreślali, że program przyczynić się ma do tego, by wszyscy w Poznaniu czuli się dobrze, bezpiecznie i by nie byli dyskryminowani.

- Zharmonizowane remonty, nierozkopane centrum; możliwość bezpiecznego i bezproblemowego udania się do instytucji publicznych - to jest to, czego wymagamy od prezydenta miasta. To jest zadanie własne gminy - powiedziała Strzelecka.