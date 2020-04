„Nie mogło nas tu nie być”. Ratownicy uczcili pamięć medyków, którzy zginęli w wypadku na przejeździe kolejowym

- Dzisiaj jest pierwsza rocznica tej wielkie tragedii, która poruszyła nas wszystkich, nie tylko w pogotowiu. Były to ciężki chwile. Tego, co czuliśmy, będąc tu tuż po zdarzeniu, nie da się opisać. Pamiętamy o naszych kolegach. Wspieramy ich rodziny. Dzisiaj nie mogło nas tu nie być - mówi TVN24 Piotr Przybylski, ratownik medyczny i dodaje: myślimy też od Sebastianie, który ten wypadek przeżył i jest w trakcie rehabilitacji. Też jesteśmy z nim. On jest jednym z nas.

Śledztwo zakończone

Śledztwo w sprawie wypadku karetki w Puszczykowie zakończyło się pod koniec września 2019 roku. I wtedy do sądu trafił akt oskarżenia, jednak do tej pory nie odbyła się pierwsza rozprawa.

- Sebastiana S. oskarżono o nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, w wyniku której śmierć poniosły dwie osoby, za co grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia – mówił wówczas prokurator Michał Smętkowski.

Pierwotnie prokuratura chciała, by kierowca odpowiadał za spowodowania wypadku śmiertelnego i sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym za co grozi do pięciu lat więzienia. Zmieniło się to, gdy śledczy otrzymali wyniki opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków.