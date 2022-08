Przy drzewach stanęły tajemnicze czarne worki

W Poznaniu, przy niektórych drzewach pojawiły się tajemnicze czarne worki. Wbrew pozorom nie są to torby na śmieci, a sposób na to, by ulżyć młody drzewom podczas upałów. W związku z małą ilością opadów pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej ustawili przy niektórych drzewach specjalne worki do podlewania, czyli hydrobufory nazywane też waterbagami.

- Hydrobufory to rozwiązanie, które praktykujemy w Poznaniu od kilku lat, chociaż obecnie, z uwagi na suszę hydrologiczną typujemy więcej takich miejsc, w których powinny one się znaleźć. Stąd też budzą ciekawość mieszkańców. Worki bardzo często można zaobserwować na drzewach rosnących wzdłuż ulic i chodników oraz parkach miejskich w centrum. Najwięcej jednak wzdłuż ulic, gdzie warunki dla drzew są naprawdę stresujące - opowiada Klaudia Beker, rzeczniczka Zarządu Zieleni Miejskiej.

Worki, które "gaszą pragnienie"

Każdy taki worek do podlewania jest wyposażony w zamek błyskawiczny, którym oplata się drewniany palik ochronny i wlewa wodę przez otwór. Waterbagi stosowane w Poznaniu mogą maksymalnie pomieścić około 50 litrów wody. - To ilość, która wystarczy na około dwa, trzy bezdeszczowe tygodnie. Na przykład hydrobufory, które znajdują się przy ul. Hezjoda "gaszą pragnienie" 146 drzew - mówi Beker.

Hydrobufory są montowane do palików ochronnych po to, by wpłynąć na rozrost korzeni drzewa. Jak podaje ZZM, worki zmieniają swoje miejsce co dwa, trzy tygodnie, by korzenie rozrastały się wokół całej ich osi.