Warta przekroczyła stany ostrzegawcze. Zalana droga rowerowa wzdłuż rzeki. A deszczu będzie więcej

czytaj dalej

Do 16 lat więzienia grozi 36-letniemu kierowcy, który pod wpływem alkoholu spowodował śmiertelny wypadek. Mężczyzna wypadł z drogi i uderzył w drzewo. On i dwóch pasażerów trafili do szpitala, jeden z nich - 43-letni mężczyzna - zmarł.