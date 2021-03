Dostał w twarz i upadł na ulicę. Sprawa kobiety, która przejechała Alberta autem, wraca do prokuratury

Krzysztof M. pobił 20-latka i zostawił go na ulicy. Marta Sz. przejechała po Albercie autem. Kobieta usłyszała wyrok za nieudzielenie pomocy. Rodzina chłopaka chce, by odpowiadała także za spowodowanie wypadku. Do jej zażalenia właśnie przychylił się sąd.