Przejechał na czerwonym obok radiowozu. Nie był trzeźwy

Badania i modele eksperymentalne pokazują, że w momencie, w którym mamy do czynienia z nieoczywistą sytuacją, trudniej nam zareagować - tłumaczyła w programie "Wstajesz i weekend" Maja Herman, psychiatrka i psychoterapeutka, komentując zachowanie ludzi, którzy nie udzielili pomocy 14-letniej Natalii z Andrychowa. - Zawsze znajdzie się powód: śpieszyłem się, bałem się, co ten człowiek powie, nie wiedziałem do końca, co tam się wydarzy - mówił z kolei Bartosz Dajnowski z "Dzień Dobry TVN", autor materiału o reakcji przechodniów na marznące dziecko.