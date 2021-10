Przed Muzeum Narodowym w Poznaniu stanęła tabliczka: teren okresowo opryskiwany monotlenkiem diwodoru

"Teren poddany dezynsekcji. Okresowo opryskiwany monotlenkiem diwodoru. Zakaz wyprowadzania zwierząt" - tabliczka z takim napisem pojawiła się przed siedzibą Muzeum Narodowego w Poznaniu. Rzeczniczka placówki tłumaczy, co to za substancja.

Tabliczka z nietypowym napisem pojawiła się przy trawniku przed siedzibą Muzeum Narodowego w Poznaniu przy ulicy Ludgardy. W pierwszej chwili ostrzeżenie o opryskach monotlenkiem diwodoru może brzmieć groźnie, ale tylko do momentu, gdy czytający uświadomi sobie, że to nic innego jak zwykła woda (H2O).

- To ostrzeżenie jest oczywiście z przymrużeniem oka. Pracownicy naszej administracji wpadli na pomysł, by ustawić tabliczkę o takiej treści tuż przy takim mały poletku, na którym zasialiśmy trawę. I mogę potwierdzić, że ten kawałek ziemi jest codziennie podlewany monotlenkiem diwodoru - mówi Aleksandra Sobocińska, rzeczniczka Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Czym dominikanie pryskali trawnik?

Po podobne środki sięgnęli trzy lata temu poznańscy dominikanie. Tabliczki z pozornie złowrogą nazwą stanęły od strony wejścia do kościoła przy alei Niepodległości, jak i z tyłu, od strony ulicy Kościuszki. Jak wyjaśniał wówczas brat Szymon Biernat, pomysł przyjechał do Poznania znad morza. - Zauważyłem to w Gdyni na osiedlu. Tam się sprawdziło. (...) Tabliczki postawiłem 1 kwietnia. To była forma prima aprilis. I tak zostały - tłumaczył dominikanin.