Powstaną wyspy zieleni, a bruk będzie równy

Powstaną trzy zielone wyspy i Pasaż Kultury. A kostka brukowa ma być równa, tak by panie w szpilkach nie połamały sobie nóg, a dzieci w wózkach mogły spokojnie spać. Tak za nieco ponad dwa lata ma wyglądać poznański Stary Rynek.

Czekają na oferty

Projektanta i wykonawcę rewaloryzacji płyty Starego Rynku w Poznaniu wybierze spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie. Na oferty czeka do 26 stycznia. - Przygotowaliśmy tę inwestycję solidnie, by prace trwały możliwie najkrócej. Stary Rynek to nasze dziedzictwo i musimy o nie dbać. Ale naszym celem jest też poprawa komfortu poruszania się w obrębie tej historycznej przestrzeni. Ta inwestycja, której zapewniliśmy współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, pozwoli poznaniakom oraz odwiedzającym miasto turystom korzystać z płyty Starego Rynku bez przeszkód przez wiele lat – tłumaczył Jaśkowiak.