Poznańska prokuratura: zawieszenie tęczowej flagi na pomniku nie jest przestępstwem

W poniedziałek jednak - czytamy - "do akcji wkroczyła kierowana przez Magdalenę Mikoś-Fitę prokuratura na poznańskim Starym Mieście, która kazała policji przeprowadzić czynności w sprawie znieważenia pomnika Mickiewicza".

"Brak znamion czynu zabronionego"

W tej sytuacji poznańska prokuratura miała pięć dni by zdecydować o ewentualnym wszczęciu śledztwa. Jak pisze "GW", decyzję w tej sprawie podjęła w czwartek prokuratorka Magdalena Włodarczak. Ze względu na "brak znamion czynu zabronionego" postępowanie zostało umorzone.

Zarzuty za tęczowe flagi na warszawskich pomnikach

Impulsem do wywieszania tęczowych flag na posągach w Polsce była sprawa z Warszawy. W nocy z 28 na 29 lipca aktywiści przytwierdzili flagi LGBT do kilku warszawskich pomników, w tym do Chrystusa przy Bazylice Świętego Krzyża. Z manifestu opublikowanego w internecie wynika, że akcja miała na celu walkę z homofobią.