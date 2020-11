Prokuratura sprawdzi alarmujące relacje pacjentów z poznańskiego szpitala

Kilku pacjentów Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Poznaniu zarzuciło placówce brak właściwej opieki. Ich relacje i nagrania ze szpitala pokazała "Uwaga!" TVN. Lekarze odnieśli się do sprawy podczas konferencji. Dziś prokuratura zapowiedziała, że zbada jaka jest sytuacja w placówce i zweryfikuje relacje pacjentów.

Narodowy Fundusz Zdrowia wszczął postępowanie w sprawie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Kontrole zapowiadają też władze województwa i miasta. Urzędnicy chcą wiedzieć, jak wygląda opieka nad pacjentami w placówce. To pokłosie materiału "Uwagi!" TVN, do którego odniósł się już też i szpital.

"Musimy zweryfikować okoliczności bez nadawania kierunku postępowaniu"

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak powiedział, że postępowanie w sprawie sytuacji w szpitalu zostało wszczęte we wtorek. - Prokuratura prowadzi postępowanie sprawdzające w celu weryfikacji informacji i okoliczności przekazanych w materiale filmowym. Ale na razie jest to postępowanie sprawdzające – podkreślił. Dodał, że ponieważ postępowanie jest na początkowym etapie, śledczy nie zdradzą, jakie czynności planują wykonać. - Na pewno istotne znaczenie będą miały zapowiedziane kontrole w szpitalu - będziemy chcieli zapoznać się z ich efektami – przyznał. - Musimy, przede wszystkim, zweryfikować wstępnie te okoliczności bez nadawania szczególnego kierunku postępowania. Ale z uwagi na ujawnione drastyczne elementy musimy co najmniej wstępnie je zweryfikować – powiedział prokurator.