Poznań

Łukasz Mejza pozwał licealistę o zniesławienie. Sąd zdecydował

Łukasz Mejza wchodzi na salę rozpraw (zdjęcie archiwalne)
Jakub Wróblewski: poseł Mejza mógłby pozywać każdego (nagranie z 2024 roku)
Łukasz Mejza przegrał proces, który wytoczył Jakubowi Wróblewskiemu. Poseł oskarżał internautę o zniesławienie. Chodziło o posty, w których 17-letni wówczas Wróblewski krytykował parlamentarzystę. Sąd uniewinnił go z czterech zarzutów, a piąty uznał za czyn o znikomej szkodliwości społecznej.

Poznański sąd wydał w poniedziałek wyrok w procesie o zniesławienie, który z prywatnego aktu oskarżenia wytoczył Łukasz Mejza.

Sprawa ma swój początek jesienią 2021 roku. To wtedy Mejza stracił stanowisko wiceministra sportu w atmosferze skandalu dotyczącego zarabiania na namawianiu rodziców nieuleczalnie chorych dzieci na leczenie niesprawdzoną metodą. Wpisy na temat ujawnionych publikacji dotyczących Mejzy udostępniał wtedy między innymi 17-letni wówczas licealista Jakub Wróblewski, dodając swoje komentarze. Mejza pozwał go o zniesławienie i zażądał 50 tys. zł nawiązki, twierdząc, że padł ofiarą największego ataku personalnego, jaki pojawił się w historii polskiej polityki.

Sebastian Zakrzewski

Pierwszy proces skończył się w dziesięć minut

W październiku 2023 roku poznański sąd zdecydował w pierwszej instancji, że Wróblewski nie zniesławił Mejzy. Sędzia Robert Kubicki ogłosił decyzję po 10 minutach. Sprawa została umorzona.

Poseł tę decyzję zaskarżył do sądu okręgowego i tak wróciła ona na wokandę. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami, bo poseł Mejza nie chciał, żeby sprawa była jawna. Swoją decyzję tłumaczył tym, że ma dosyć hejtu, który na niego spływa i tego, że media śledzą każdy jego ruch. 

Polska

O poniedziałkowym wyroku poinformowała "Gazeta Wyborcza". Sąd uniewinnił Wróblewskiego od czterech z pięciu zarzutów. Ten jedyny zarzut, z którego nie został oczyszczony, dotyczy użycia stwierdzenia, że "nie ma w polskiej polityce bardziej obrzydliwej postaci niż poseł Mejza".

"Sąd nie skazał jednak młodego Poznaniaka - w tym punkcie umorzył postępowanie, uznając, że był to czyn o znikomej społecznej szkodliwości. Sąd może to zrobić, jeśli czyn oskarżonego ma tak niewielki negatywny wpływ na dobro chronione prawem, że nie wymaga reakcji karnej" - poinformowała "Gazeta Wyborcza".

Wyrok nie jest prawomocny. Jakub Wróblewski nie wyklucza apelacji.

Oferował niesprawdzoną metodę leczenia chorych dzieci

O pośle Mejzie zrobiło się głośno w listopadzie 2021 roku, kiedy portal Wirtualna Polska napisał o jego firmie. Z ustaleń portalu wynikało, że obiecywała ona leczenie umierających na raka i stwardnienie rozsiane, chorych na alzheimera, parkinsona oraz inne nieuleczalne przypadłości. Z publikacji wynikało również, że miał on osobiście przekonywać rodziców chorych dzieci, że terapia jego firmy je wyleczy. Tymczasem metoda nie miała potwierdzenia medycznego.

Łukasz Mejza odniósł się do doniesień medialnych najpierw w oświadczeniu, a następnie na konferencji prasowej, twierdząc, że mamy do czynienia "z największym atakiem politycznym po '89 roku". 23 grudnia 2021 roku "w poczuciu odpowiedzialności za Polskę i obóz Zjednoczonej Prawicy" Mejza poinformował o "dobrowolnym" podaniu się do dymisji. "Odchodzę na swoich warunkach, z podniesionym czołem" - zapewnił w oświadczeniu.

Źródło: Gazeta Wyborcza, tvn24.pl

Aleksandra Arendt-Czekała
Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
