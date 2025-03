Proces w sprawie zabójstwa właściciela komisu ruszy od nowa. Z powodu "neosędziego"

Decyzja zapadła na posiedzeniu niejawnym. W związku z tym, że jeden z zarzutów apelacji obrońcy oskarżonego dotyczył tzw. bezwzględnej przyczyny odwoławczej, czyli poważnego naruszenia procedury karnej, sąd – zgodnie z taką możliwością prawną – nie skierował sprawy na rozprawę apelacyjną, ale rozstrzygnął ją właśnie na posiedzeniu. O decyzji Sądu Apelacyjnego w Poznaniu poinformował dziennikarzy po wyroku obrońca oskarżonego adwokat Marek Siudowski. - Sąd uwzględnił zarzut apelacji podniesionej przez obronę oskarżonego, dotyczącej nieprawidłowej obsady sądu I instancji i uchylił wyrok sądu I instancji w całości - powiedział. Dodał, że powodem podjęcia takiej decyzji były "zastrzeżenia co do bezstronności i niezawisłości sędziego orzekającego w składzie sądu I instancji". Chodzi tu o byłego prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu sędziego Daniela Jurkiewicza, odwołanego ze stanowiska przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara .

Proces ruszy od początku

Czwartkowa decyzja sądu apelacyjnego oznacza, że proces Wojciecha W. prowadzony będzie od początku przed Sądem Okręgowym w Poznaniu. Adwokat Siudowski przypomniał, że w toku procesu przed sądem I instancji dwukrotnie składał wnioski o wyłączenie ze składu sędziowskiego sędziego Jurkiewicza. Sąd wnioski odrzucał. Jeszcze na etapie procesu przed sądem I instancji adwokat Siudowski tłumaczył, że "zgodnie z uchwałą SN za każdym razem, kiedy istnieje niebezpieczeństwo, że w składzie organu orzeka osoba, która została powołana na stanowisko przy udziale tzw. neo-KRS, które zgodnie z orzecznictwem sądów europejskich i SN polskiego, nie jest ciałem umocowanym konstytucyjnie, w każdej takiej sytuacji istnieje procedura sprawdzenia, czy sędzia, który orzeka w składzie nie jest sędzią powołanym wadliwie – i taki wniosek złożyłem". W czwartek w sądzie adwokat przyznał, że w odniesieniu do spraw, w których uczestniczył jako obrońca, to już trzeci – i trzeci dotyczący zbrodni zabójstwa – wyrok wydany z udziałem sędziego Jurkiewicza, który został uchylony przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu. "Z przykrością powiem, że niestety z łatwością można było tej sytuacji uniknąć. Jest to rak, który toczy wymiar sprawiedliwości. To jest choroba straszna, ale cierpią przez nią niestety uczestnicy tego procesu. Uważam też, że takie sytuacje podważają też zaufanie do wymiaru sprawiedliwości" – powiedział.