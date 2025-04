Proboszcz parafii w bloku: nie możemy już wrócić do złota i wielkiego stylu

Ks. Rakowski: Papież Franciszek bardzo chciał, żeby Ewangelia dotarła do najprostszego człowieka Źródło: TVN24

- Papież Franciszek bardzo chciał, żeby ewangelia dotarła do najprostszego człowieka - mówi ksiądz Radosław Rakowski, proboszcz parafii Łacina w Poznaniu. To jedyny w Polsce kościół mieszczący się w bloku mieszkalnym. - Prostota środków, którą tutaj mamy, jest bardzo mocno inspirowana tym, czego papież Franciszek nas uczył - podkreśla.

Popularny w stolicy Wielkopolski ksiądz Radosław Rakowski od trzech lat jest proboszczem nowej parafii na poznańskiej Łacinie. Zaczęła działalność w kaplicy, która powstała w miejscu dawnego sklepu, w bloku obok galerii handlowej. Wierni mogą przyjść na mszę świętą, usiąść na poduszkach i napić się kawy. Wszystko - jak zaznacza ksiądz Rakowski - w duchu nauczania papieża Franciszka.

- Papież Franciszek troszczył się o ludzi. Bardzo chciał, żeby ewangelia dotarła do najprostszego człowieka i my też w parafii Łacina odkrywamy bardzo mocno, że Kościół to ludzie. Nie potrzebujemy wielkich budynków, nie potrzebujemy organizacji nie wiadomo czego, żeby ludzie chcieli przychodzić, modlić się, odkrywać ewangelię. Ta prostota środków, którą tutaj mamy, właśnie jest bardzo mocno inspirowana tym, czego papież Franciszek nas uczył - mówi ks. Rakowski.

Przypomniał, że papież nie mieszkał w pałacu.

On sam mieszka w kawalerce w zwykłym bloku.

"Staramy się, żeby Kościół nie był Kościołem książąt i królów"

Jak podkreśla, każdy papież papież wnosi coś nowego. - Papież z Ameryki Południowej pokazał nam troskę nie tylko o wielką kulturę europejską, o dziedzictwo całego świata, ale pokazał nam właśnie szczególnie to, że troszczymy się o zwykłych ludzi. Staramy się, żeby Kościół nie był Kościołem książąt i królów, tylko Kościołem, który dociera do ubogich. Samo jego imię - Franciszek właśnie wskazywało na tym, że nigdy nie chciał zapomnieć o ubogich - mówi ks. Rakowski.

Jak dodaje, ludzie doskonale czuli intencje papieża. Często mówili: "Ciężko mi z Kościołem, ale papieża lubię".

- Mówił właśnie o babci często, o rodzinie, o zwykłym stole, jechał właśnie odwiedzić znajomych, czy sam po wyborze na papieża poszedł zapłacić swój rachunek w hotelu, w którym mieszkał. Te proste, ludzkie gesty pokazywały nam, że ewangelię da się realizować w codziennym życiu i prostych gestach - podkreśla ksiądz Rakowski

Jak dodaje, następcę papieża Franciszka czeka ogromne wyzwanie. - Papież już trwale zmienił kolegium kardynalskie, na trwale zmienił Kościół. Nie możemy już wrócić do złota, do wielkiego stylu. Teraz Kościół chce wrócić do Ewangelii, chce troszczyć się o każdego - podkreślił.

Papież Franciszek nie żyje

Papież Franciszek zmarł w poniedziałek o godz. 7.35 rano w wieku 88 lat. Kościołem katolickim kierował od 13 marca 2013 r. Zmarł w czasie rekonwalescencji po ciężkim zapaleniu płuc, dzień po tym, gdy przybył na błogosławieństwo Urbi et Orbi, by pozdrowić wiernych.

