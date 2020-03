Targowiska na celowniku sanepidu. "Zrobię wszystko, by te ryneczki nadal działały"

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak i wojewoda wielkopolski sprzeciwiają się zaleceniom, by zamknąć miejskie targowiska. - Nie widzę absolutnie żadnej różnicy w stosunku do zakupów, których się dokonuje w supermarketach - oświadczył Jaśkowiak.

Zalecenia o zamknięciu miejskich targowisk władze Poznania otrzymały od Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Po tym, prezydent Poznania rozmawiał z wojewodą wielkopolskim Łukaszem Mikołaczykiem. Obaj stwierdzili, że wspólnie będą przekonywać Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, by cofnął to zalecenie. - Nie widzę absolutnie żadnej różnicy pomiędzy dokonaniem zakupu na rynku Bernardyńskim, czy Jeżyckim, czy też Wildeckim, w stosunku do zakupów, których się dokonuje w supermarketach - powiedział.

Kupcy sami zareagowali

Podkreślał, że kupujący ustawiają się w odpowiednich odstępach, nie dotykają owoców czy warzyw, jak to się kiedyś wcześniej zdarzało. – Ta dyscyplina mieszkańców Poznania i tych, którzy dojeżdżają, by na tych rynkach zrobić zakupy – ona mnie przekonuje do tego, by rzeczywiście robić wszystko, by te ryneczki nadal działały – mówił Jaśkowiak.