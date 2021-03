Prezydent Poznania już po szczepieniu. "To jedyna droga powrotu do normalności"

Jacek Jaśkowiak przyjął pierwszą dawkę szczepionki AstraZeneki. - Zachęcam wszystkich, którzy mają taką możliwość, by się szczepili. To jedyny skuteczny sposób walki z koronawirusem i jedyna droga powrotu do normalności - powiedział prezydent Poznania.

W poniedziałek rano prezydent Poznania stawił się w punkcie szczepień w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei. To tam przyjął pierwszą dawkę szczepienia przeciwko COVID-19. "Jestem już po pierwszej dawce szczepionki(...). Zachęcam wszystkich, którzy mają taką możliwość, by się szczepili. To jedyny skuteczny sposób walki z koronawirusem i jedyna droga powrotu do normalności" - poinformował Jacek Jaśkowiak.