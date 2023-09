Zatrzymany prezes fundacji. Miał nie wypłacać środków od darczyńców

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą we współpracy z Prokuraturą Rejonową Poznań-Wilda zatrzymali prezesa Fundacji "Szlachetny Bohater". 34-latkowi zarzuca się oszustwa oraz przywłaszczenie pieniędzy od darczyńców, które miały trafiać do rodziców podopiecznych tej fundacji. 34-latek został tymczasowo aresztowany.