Badają ścieki i szukają koronawirusa. "Wyniki trochę wyprzedzają dane epidemiologiczne"

Pracownicy poznańskiej spółki Aquanet Laboratorium od ponad roku badają miejskie ścieki pod kątem obecności SARS-CoV-2. - Wyniki naszych badań pokrywają się z danymi epidemiologicznymi w zakresie zmian ilości zakażeń i, co ciekawe, trochę je wyprzedzają - mówi Krzysztof Maciołek, prezes spółki. Do jego zespołu właśnie dołączyli naukowcy, którzy będą badać próbki pod kątem różnorodności koronawirusa, w tym różnych jego wariantów.

To, że ścieki dostarczają cennych informacji na temat bakterii i wirusów, nie było dla pracowników Aquanetu żadną tajemnicą, dlatego niedługo po wybuchu pandemii Covid-19 zaczęli analizować wodę z poznańskich wodociągów pod kątem obecności nowego, nieznanego wcześniej wirusa.

Holandia bada je od dawna

Jak mówi jego koordynator, już widać, że może być to wsparcie dla tradycyjnej metody testowania poznaniaków.

- Wyniki badań pokrywają się z danymi epidemiologicznymi w zakresie ilości zakażeń i, co ciekawe, trochę je wyprzedzają, jeśli chodzi o stwierdzanie pewnych zmian - spadków albo wzrostów ilości RNA koronawirusa. Ta tendencja, którą my obserwujemy, potem ma potwierdzenie w publikowanych danych epidemiologicznych - wyjaśnia Krzysztof Maciołek, prezes Zarządu Aquanet Laboratorium.

Zastrzega jednak, że badania są w stanie określić tendencję, a nie dadzą odpowiedzi na to, ilu dokładnie poznaniaków jest w danym dniu zakażonych. Do jego projektu dołączyli właśnie naukowcy z Polskiej Akademii Nauk. - My wnosimy naszą wiedzę, nie tylko na temat SARS-CoV-2, ale na temat jego jakości, a konkretniej: różnorodności genetycznej - tłumaczy dr Paweł Zmora, z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. Różnorodności - czyli efektów mutacji, takich jak na przykład wariant delta.