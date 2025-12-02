Służby o godzinie 12.30 we wtorek dostały zgłoszenie o pożarze osobowego fiata na parkingu przy Roboczej w Poznaniu.
- Akcję gaśniczą przeprowadzili strażacy. Obok pojazdu odkryto zwłoki, prawdopodobnie mężczyzny - mówi nam podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
Ustalają, co się stało
Paterski dodał, że nadpaleniu uległy również dwa stojące obok fiata pojazdy.
Na miejscu działają służby. Policja pod nadzorem prokuratura wyjaśnia, co dokładnie się wydarzyło.
Autorka/Autor: MAK/PKoz
Źródło: tvn24.pl
