Pożar hali magazynowej w Poznaniu. Z żywiołem walczyło 14 zastępów straży pożarnej

Jesteśmy na bardzo trudnym etapie wojny - ocenił w TVN24 generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy NATO do spraw transformacji. Komentując sytuację na froncie w Ukrainie, podzielił się opinią o tym, co jego zdaniem jest kluczem do "walki obronnej, a może nawet do zwycięstwa" strony ukraińskiej.