Poznań. Powstanie wielkopolskie. 103. rocznica zdobycia przez powstańców lotniska Ławica i hali sterowców

Poznań świętuje 103. rocznicę zdobycia przez powstańców wielkopolskich lotniska Ławica i hali sterowców. Wydarzenie to miało istotny wpływ na przebieg powstania, ale także na rozwój polskiego lotnictwa. Ze zdobytego sprzętu sformowano kilka eskadr lotniczych.

W pierwszym okresie walk, do końca roku 1918, Polakom udało się zdobyć większą część Poznania. Lotniska w podpoznańskiej wsi Ławica i hali sterowców w podpoznańskich Winiarach nie udało im się jednak przejąć.

Pomysł dziennikarzy

Wtedy postanowiono pójść o krok dalej i dziennikarze zaproponowali, by wybudować w Poznaniu lotnisko. Ze swym pomysłem pojechali do Berlina, by przekonać władze. Te, mimo początkowo sceptycznego nastawienia, zgodziły się na realizację planu.