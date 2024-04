Przyszła wielka woda. Kapitan ruszył na ratunek tonącym saperom. On zginął, ale oni przeżyli

Informacje przy moście

Prezydent na pierwszym froncie

Prezydent Poznania uspokajał jednak, że sytuacja nie jest krytyczna. - Zalane zostały dzielnice, których ludność poniekąd zżyła się z przyborem Warty, zdarzającym się przecież co wiosnę. Co prawda rozmiary obecnego wylewu są niebywałe, jednak, zdaje się, znajdujemy się u jego kresu, tak, że nie powinny nastąpić poważniejsze komplikacje. Powodzian przenosi się na razie do jednej z sal w mieście, gdzie są otoczeni troskliwą opieką - relacjonował Cyryl Ratajski, który sam kierował akcją ratowniczą w okolicach Bramy Dębińskiej.

Drugi raz nie oszukał przeznaczenia

To tu, konkretnie na łąkach przy Drodze Dębińskiej, doszło ostatniego dnia marca do tragicznego wydarzenia. Poznańscy saperzy, którzy zangażowali się w akcję ratunkową, odebrali telefon z klubu wioślarskiego Warty Poznań o pomoc. Kapitan Pobóg-Prusinowski wsiadł na konia i przedzierał się przez wodę. Nagle zauważył, że łódka, na której znajdowali się trzej saperzy, chcący udzielić pomocy mieszkańcom restauracji w Parku Amerykańskim, wpadła w silny wir i przewraca się.

Gdy wody opadły

31-latek był doświadczonym żołnierzem. W czasie I wojny światowej został wcielony do pruskiej armii. Gdy wybuchło Powstanie Wielkopolskie, przyłączył się do zrywu, bedac jednym z organizatorów działań w Kruszwicy. Był też uczestnikiem walk o Lwów i wojen polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej. W czasie Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisła, w rejonie wsi Okuniewo jako dowódca batalionu przyczynił się do odparcia natarcia bolszewików, za co został odznaczony Orderem Virtuti Militari. Później brał udział w III powstaniu śląskim.