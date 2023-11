Porwanie w środku miasta. Policja zatrzymała dwie osoby, szuka dwóch kolejnych

Zdarzenie, do którego doszło w poprzedni poniedziałek około godziny 22.30, jako pierwszy opisał Poznański Trójkąt Bermudzki. Informował on o pobiciu mężczyzny na al. Marcinkowskiego i wciągnięciu go do samochodu - ofiara miała wzywać pomocy. Sprawa została zgłoszona i była weryfikowana przez policję, co potwierdzał TVN24 Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.