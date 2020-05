Niemal wszystkie siostry z domu zakonnego zakażone koronawirusem

Ponad 30 sióstr z domu zakonnego Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Poznaniu jest zakażonych koronawirusem - informuje sanepid. Zakonnice odwiedzały inne placówki. Najprawdopodobniej przez to wirus się rozprzestrzenił.

Prawie wszystkie siostry zakażone

Z domu do domu

Draber przyznaje, że pracownicy sanepidu mieli początkowo problem z uzyskaniem od zakonnic informacji o ich kontaktach. W końcu ustalono, że przemieszczały się one między kilkoma domami zakonnymi, były m.in. w Chełmnie (tam koronawirusa potwierdzono już u ponad 40 osób i to prawdopodobnie stamtąd wirus przywędrował do Poznania), a także w Buku.