Teatr reglamentował papier toaletowy dla pracowników, bo rolki znikały zbyt szybko

Jedna rolka na tydzień - taki limit dla każdego pracownika wprowadziła dyrekcja Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu. Osoby zatrudnione w instytucji otrzymały maile z wyjaśnieniem, że to efekt "niestosowania się do polityki racjonalnego użytkowania dostępnych środków higienicznych". Dyrektorka instytucji Iwona Pasińska tłumaczy, że decyzja była efektem "drastycznego zwiększenia zużycia papieru toaletowego", a wprowadzony przydział przestał już obowiązywać.

O sprawie jako pierwszy poinformował w mediach społecznościowych działacz partii Razem Grzegorz Janoszka. Na opublikowanych przez niego zrzutach ekranu widać wiadomość podpisaną przez koordynatora do spraw administracyjnych Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu.

W mailu skierowanym do pracowników czytamy, że "w związku z nadmiernym i nieuzasadnionym zużyciem środków higienicznych (papier toaletowy) na wszystkich piętrach, zostaje wprowadzony limit 1 rolki na 1 osobę na okres tygodnia".

Teatr w Poznaniu reglamentował papier toaletowy

Jak przekazuje dalej koordynator, "zaistniała sytuacja jest pokłosiem niestosowania się do polityki racjonalnego użytkowania dostępnych środków higienicznych w całym Teatrze pomimo sygnałów, że zużycie jest niewspółmierne do ilości osób i potrzeb do jakich stosowane są środki higieniczne. Od jutra proszę o zgłaszanie się do Pań sprzątających, które wydadzą każdemu z Was przysługujące środki higieniczne". Wiadomość została wysłana 13 czerwca.

W kolejnym opublikowanym przez Janoszkę mailu, koordynator do spraw produkcji i edukacji poinformował, że został zobowiązany do przekazania pracownikom takiej informacji: "pierwsza przerwa w pracy na posiłek przysługuje po 6 godzinach od rozpoczęcia pracy". Janoszka przyznaje, że to zasada zgodna z prawem. "Natomiast jest to nieludzki przepis, a po poważnej publicznej instytucji spodziewałbym się większej dbałości o pracowników" - podkreśla.

Teatr: przydział przestał obowiązywać

Władze Polskiego Teatru Tańca odniosły się do oskarżeń w opublikowanym na stronie internetowej instytucji oświadczeniu. Dyrektorka placówki Iwona Pasińska przyznaje, że reglamentacja papieru toaletowego została wprowadzona 13 czerwca. Decyzja o wprowadzeniu przydziału została podjęta dzień wcześniej.

"(Decyzja - red.) podyktowana była wnioskiem wynikającym z analizy drastycznego zwiększenia zużycia papieru toaletowego w Teatrze. Po unormowaniu zużycia, to jest zejścia do zużycia papieru toaletowego do poziomu sprzed wprowadzenia ograniczeń, przydział przestał obowiązywać" - oświadczyła Pasińska.

"Z powodu ujawnienia służbowej wewnętrznej korespondencji jednego z pracowników Teatr przeżywa wzrost zainteresowania swoją działalnością - szkoda, że nie dotyczy ono zainteresowania międzynarodowymi sukcesami teatru. Gospodarne zarządzanie środkami publicznymi, w tym wydatkami na środki higieniczne, jest standardem wymagającym natychmiastowej reakcji w przypadku stwierdzenia ewidentnego marnotrawstwa" - dodała dyrektorka.

Poznański teatr jest instytucją podległą Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego. Jak dowiedzieliśmy się w biurze prasowym marszałka, pracownicy teatru nie zgłaszali urzędnikom problemu i nie prosili o interwencję w sprawie działań dyrekcji. Urząd nie prosił też administracji teatru o wyjaśnienia dotyczące "reglamentacji" środków higienicznych.

Polski Teatr Tańca w Poznaniu powstał w 1973 roku, jego pierwszym dyrektorem był Conrad Drzewiecki. Na początku lipca tego roku choreograficzny film "Zielnik" Iwony Pasińskiej zwyciężył w kategorii "Best Dance Film" podczas ReelHeArt International Film and Screenplay Festival w Toronto.

