Była z córeczką na spacerze, zatrzymała podejrzanego o kradzież. "Policjantem się jest, a nie bywa"

Wyszła na popołudniowy spacer z roczną córeczką i zauważyła mężczyznę, którego gonił ochroniarz sklepu. Odstawiła wózek i pomogła go zatrzymać. Okazało się, że chwilę wcześniej uciekinier miał ukraść towar z półki.

Dla pani Magdaleny i jej córeczki Zosi to miał być zwykły popołudniowy spacer. W zeszły poniedziałek policjantka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu szła ulicą Dąbrowskiego. Nagle zauważyła, jak w jej stronę biegnie mężczyzna, którego goni ochroniarz jednego z jeżyckich sklepów.

Odstawiła wózek, złapała uciekiniera

- Policjantka szybko oceniła sytuację i doszła do wniosku, że jej interwencja w żaden sposób nie zagrozi bezpieczeństwu córki, którą cały czas miała w zasięgu wzroku. Dalej to już był odruch. Odstawiła wózek na bok i zatrzymała uciekiniera. Obezwładniła go i przekazała ochroniarzowi. Następnie wezwała na miejsce zdarzenia patrol policji - informuje Dominika Pupkowska-Bral z Komendy Miejskiej Policji.