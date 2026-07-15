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Poznań

Groził w internecie, że zabije przedszkolaki. Akcja służb

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Policjanci zatrzymali 29-latka
Zatrzymali 29-latka, który planował zabójstwo przedszkolaków
Źródło wideo: CBZC
Źródło zdj. gł.: CBZC
To musiała być błyskawiczna akcja. Policja otrzymała sygnał, że ktoś deklaruje w internecie, że zabije dzieci z jednego z poznańskich przedszkoli. Kilka godzin później mężczyzna był już w rękach policji. Przedstawił wstrząsającą motywację.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 29-latka, który deklarował w internecie, że zabije dzieci z jednego z trzech wskazanych przez siebie przedszkoli. Zatrzymany to Poznaniak.

- Marcin G. planujący zamach, poza deklaracją zabójstwa dzieci z użyciem maczety, umieścił w sieci ankietę, dając uczestnikom portalu wybór, którego z trzech przedszkoli akt ten ma dotyczyć. Natomiast na innym portalu opublikował motywację, plan zabójstwa dzieci, a także plan samobójstwa po zbrodni – poinformował Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Policjanci zatrzymali 29-latka
Policjanci zatrzymali 29-latka
Źródło zdjęcia: CBZC

Jak tłumaczą śledczy, ze względu na realne zagrożenie trzeba było działać szybko. Policjanci ustalili tożsamość 29-latka. Zatrzymali go w jego mieszkaniu.

Zatrzymany kilka godzin po publikacji wpisu

Mężczyznę zatrzymano kilka godzin po umieszczeniu wpisu, ujawniając przy nim maczetę, substancje psychotropowe i sprzęt teleinformatyczny, z którego dokonano publikacji wpisów - poinformowało w komunikacie CBZC.

Jak przekazał rzecznik prokuratury, mężczyzna został przesłuchany w charakterze podejrzanego o przestępstwo przygotowania do zabójstwa. To czyn, za który grozi od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. 29-latek odpowie też przed sądem za posiadanie narkotyków.

Mężczyzna opublikował wpis, w którym groził dzieciom
Mężczyzna opublikował wpis, w którym groził dzieciom
Źródło zdjęcia: CBZC

- Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu przestępstw. Podczas przesłuchania wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia - dodał Wawrzyniak.

Sąd zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny areszt. Mężczyzna zostanie skierowany na jednorazowe badanie sądowo-psychiatryczne.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
dzieciPolicja
Aleksandra Arendt-Czekała
Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
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