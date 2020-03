Policjanci "odwiedzili" warsztat samochodowy i zatrzymali 11 osób

Poznańscy policjanci z wydziału do walki z przestępczością samochodową pojawili się w jednym z warsztatów na Piątkowie. Zastali w nim dziesięć osób, które mogły być zaskoczone niespodziewaną wizytą.

- Mężczyźni byli w trakcie przerabiania numerów identyfikacyjnych vw sharana i rozcinania jego poszczególnych części. W warsztacie policjanci znaleźli też urządzenia do zagłuszana telefonów – poinformował podkom. Piotr Garstka z wielkopolskiej policji.

Kradzione auto

- Jak się okazało podczas dalszej pracy funkcjonariuszy, samochód został pięć dni wcześniej skradziony z terenu Niemiec. Gdy auto dotarło do Polski, miało mieć przerobione numery VIN, aby było gotowe do dalszej sprzedaży – dodał policjant. Garstka zaznaczył, że zatrzymane zostały wszystkie osoby, które policjanci zastali w warsztacie. Kilkanaście godzin później zatrzymano jeszcze jednego mężczyznę, który - według śledczych - miał związek ze sprawą. Trzy osoby usłyszały zarzuty paserstwa. Grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności.