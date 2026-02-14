Poznań Źródło: Google Earth

Z redakcją Kontaktu24 skontaktowała się czytelniczka, której syn, wraz z grupą innych nastolatków, miał zostać zaczepiony przez mężczyznę. Ten miał im grozić przedmiotem przypominającym maczetę. Jak przekazała, chłopcom udało się uciec. Do sytuacji doszło w piątek w okolicach galerii handlowej Posnania w Poznaniu.

"Chciałabym zgłosić bardzo niepokojące zdarzenie, do którego doszło dziś w Poznaniu, w okolicach galerii Posnania, przy głównej drodze. Mój 15-letni syn wraz z kolegami został zaczepiony przez dorosłego mężczyznę w kominiarce, który wymachiwał maczetą. Jeden z chłopców został pobity w twarz, a jego odzież wierzchnia została uszkodzona ostrzem. Mojemu synowi napastnik wymachiwał maczetą bezpośrednio przed twarzą" - przekazała kobieta. Chłopcom udało się uciec. Jeden z nich miał zauważyć radiowóz i poinformował policję.

Policja szuka sprawcy

Podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu potwierdził, że zgłoszenie o tym zdarzeniu wpłynęło do funkcjonariuszy.

- Po godzinie 19 policjanci zostali powiadomieni o zdarzeniu, do którego doszło w rejonie ulic Jana Pawła II i Kornickiej w Poznaniu. Na miejscu patrol był po dziewięciu minutach. Jak ustalili policjanci, miał tam przemieszczać się mężczyzna z przedmiotem przypominającym maczetę - powiedział podkomisarz Paterski.

Z ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna zaczepił grupę nastolatków i zażądał od nich wydania wartościowych rzeczy. - Ci młodzi ludzie uciekli z tego miejsca. Nikomu nic się nie stało. Sprawca także uciekł z miejsca zdarzenia - dodał policjant.

Policjanci poszukują mężczyzny. Został zabezpieczony monitoring. - Trwają czynności zmierzające do dokładnego wyjaśnienia okoliczności i zatrzymania sprawcy - podsumował podkomisarz Paterski

