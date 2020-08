Polesław urodził się w zoo, ale dostał szansę życia na wolności

Polesław ma dwa lata i właśnie opuszcza rodzinne stado. Żubr z poznańskiego zoo trafi do Drawieńskiego Parku Narodowego, gdzie będzie żył na wolności. - To pierwszy żubr z naszego zoo w czasach współczesnych przywrócony naturze - cieszy się dyrektorka poznańskiego ogrodu.

Dorosłość w naturze

Przygotowania do tej operacji trwały kilka miesięcy. Skomplikowała je pandemia. A czas gonił – bo żubry wypuszcza się do ukończenia drugiego roku życia żubra. A Polesław niedawno właśnie świętował drugie urodziny.

- Jeżeli byśmy go chcieli przetrzymać w niewoli do wieku trzech-czterech lat, to on już się na wolność nie nadaje. Przyzwyczajony jest do ludzi, pójdzie do ogródków, będzie psocił i takie różne historie – tłumaczył Marcin Grzegorzek, specjalista ds. żubrów z Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego.