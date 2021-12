"Pogrom partii programem narodu". Historia napisu sprzed 40 lat

Napis pojawił się w grudniu 1981 r. na ścianie nieistniejącego już kina Bałtyk. - To była taka swobodna trawestacja ówczesnego hasła partyjnego "Program partii programem narodu". To hasło miało dwie mutacje: "Pogrom partii programem narodu" albo "Program partii pogromem narodu". Na Bałtyku był ten pierwszy - wspominał Grzegorz Ganowicz, przewodniczący rady miasta Poznania, który "maczał palce" w powstaniu tego napisu.

- To był początek grudnia 1981, kiedy poznańskie uczelnie strajkowały. Chodziliśmy po mieście z kubłem farby i malowaliśmy różne napisy. To była mieszanka różnych ludzi: trochę osób z Politechniki Poznańskiej czy z regionalnej "Solidarności". Szefem tej grupy był Maciej Frankiewicz - mówił

Jedni na daszku, inni na czatach

Frankiewicz po upadku PRL był przez lata wiceprezydentem Poznania. Zmarł w 2009 r. po upadku z konia. To on namalował napis widoczny na zdjęciu. - Moja rola nie była wielka. Wlazłem na daszek kas biletowych, żeby przytrzymać drabinę, na której Maciej Frankiewicz stał i malował ten napis - mówił Ganowicz.

TASS ze znakiem jakości "Q"

Napisów w całym mieście było więcej. - Były różne inne hasła. Agencja TASS - wtedy sowiecka agencja informacyjna - została przerobiona na agencję ze znakiem jakości "Q" dodanym z przodu. To nie było oderwane od rzeczywistości, bo w PRL-u nadawano różnym towarom taki znak jakości. Na ścianach to się bardzo ładnie prezentowało. Inne hasła, które pamiętam, to: "Nierozłączne siostry dwie: partia i SB", "ZOMO - mocno bijące serce partii" - wymieniał. Napis na Bałtyku szybko zniknął. - Ekipy szybko zamalowywały takie napisy albo przynajmniej sprawiały, by były nieczytelne - mówił Ganowicz.