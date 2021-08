Podrobione środki do prania z legalnej fabryki. Były warte 12 milionów złotych, 11 osób zatrzymanych

Pracowali w fabryce środków chemicznych, dodatkowo mieli wytwarzać tam własne środki do prania. Potem, już poza fabryką, były pakowne i oklejane etykietami znanej marki. Sprzedawane były w Polsce, a nawet w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W sprawie zatrzymano jedenaście osób. Grozi im nawet 10 lat więzienia.

Wielkopolscy policjanci informacje o tym, że w okolicach Poznania działa wytwórnia podrabianych artykułów chemicznych otrzymali już wiosną zeszłego roku. - Wszystkie tropy wiodły do legalnie działającej fabryki chemii gospodarczej - mówi Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji.

To tam produkowano żele oraz proszki do prania i odplamiacze. - Grono osób skupionych wokół zarządzającego legalnie działającą fabryką środków chemicznych, wykorzystując infrastrukturę i pracowników, wytwarzało własnej produkcji żel, a następnie rozlewało go do butelek imitujących oryginalne produkty markowych firm - tłumaczy Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Podrabiane środki produkowano w legalnej fabryce KWP Poznań

Pojemniki następnie trafiały na prywatną posesję kilkadziesiąt kilometrów dalej. - W nowym miejscu płyny i proszki były oklejane podrobionymi etykietami znanej, światowej marki – opisuje Borowiak. Tak podrobione produkty w hurtowych ilościach miały trafiać na polski rynek i za granicę, m.in. do Niemiec i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. - Śledczy ustalili, że ten przestępczy proceder trwał od maja 2020 roku. Wartość podrobionych i wprowadzonych do obrotu płynów do prania i czyszczenia oszacowana została na kwotę prawie 12 milionów złotych - podaje Wawrzyniak.

Zatrzymania w Wielkopolsce i na Pomorzu

Do zatrzymań w tej sprawie doszło w zeszłą środę, 18 sierpnia. Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz funkcjonariusze z gdańskiego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji, na polecenie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, zatrzymali w tej sprawie w sumie 11 osób. To mieszkańcy Poznania, powiatów grodziskiego i śremskiego, a także Gdyni, w wieku od 41 do 69 lat. - Arkadiuszowi G. i Bogdanowi N. przedstawiono zarzuty kierowania zorganizowaną grupą zajmującą się produkcją oraz sprzedażą płynów do prania i czyszczenia, opatrzonych fałszywymi znakami towarowymi. Pozostałe dziewięcioro zatrzymanych osób usłyszało zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej - wymienia Wawrzyniak. W zeszły piątek sąd przychylił się do wniosku prokuratury i aresztował pięciu podejrzanych, w tym dwóch kierujących grupą. Wobec pozostałych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz poręczeń majątkowych w kwotach od 5 do 30 tysięcy złotych.

Pięciu zatrzymanych trafiło do aresztu KWP Poznań

- Prokurator zabezpieczył także mienie podejrzanego Arkadiusz G., obciążając, stanowiące jego własność nieruchomości, hipotekami do wysokości dziewięciu milionów złotych – przekazał Wawrzyniak. Dwóm podejrzanym o kierowanie grupą grozi nawet 10 lat więzienia, pozostałym zatrzymanym - do pięciu lat pozbawienia wolności.

Autor:FC/gp

Źródło: TVN 24 Poznań, PAP