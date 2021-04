Zdobyła sławę, jako "łaciata droga", znów jest pełna dziur

- Wygląda to dość spektakularnie, chyba dlatego, że ta droga jest mocno zapiaszczona, co sugeruje, że jest to droga gruntowa, ale to nie jest droga gruntowa. Ulica Wicherkiewicz jest w części gruntowa, a w części utwardzona pofrezem. Część gruntową równaliśmy, natomiast ten fragment z pofrezu łataliśmy masą asfaltową, dlatego że gdybyśmy chcieli zrobić to w inny sposób, to takie utwardzenia punktowe byłyby nieskuteczne. Łatanie dróg utwardzonych pofrezem, robiąc łaty, to praktyka powszechnie przyjęta w mieście – tłumaczyła wówczas Agata Kaniewska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.