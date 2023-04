Awantura podczas rodzinnego spotkania. Dwie osoby trafiły do szpitala, wstrzymano ruch tramwajowy

czytaj dalej

Udział kredytów zagrożonych w puli hipotek we frankach wzrósł do bardzo wysokiego poziomu 8,4 procent – informuje w środowym wydaniu "Rzeczpospolita". Zazwyczaj psucie się portfela kredytowego ma związek z pogorszeniem sytuacji materialnej kredytobiorców, w tym przypadku może mieć to jednak związek z nadziejami na wygraną w sądzie.